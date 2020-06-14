"المصل واللقاح" يحذر: خطورة كورونا في الموجة الثانية

قال الدكتور أمجد حداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إنه مع قياس وفيات ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطة 100 ألف وفاة، والوفيات في إيطاليا وغيرها فنجد أننا نصاب بسلالات أقل خطورة، مشيرا إلى أن مصابي كورونا في مصر بدون أعراض بنسبة 50% وأعراض بسيطة ومتوسطة وتمثل 40%، وأعراض شديدة الخطورة وتمثل 10% من مجمل الحالات.

وأضاف حداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن التخوف من فيروس كورونا ليس من السلالات الحالية، ولكن التخوف هنا مما حذرت من منظمة الصحة العالمية ووجود موجة أخرى بعد تحول الفيروس، وقد لا يتعرف الجهاز المناعي على الفيروس بعد تحوره، وقد يكون اللقاح الذي تم التوصل له غير كاف لمواجهة هذا الفيروس.

وتابع حداد أن مرض سارس لم يستطع العلماء عمل لقاح له لأنه متحور، وفيروس كورونا لو لم يكن جائحيا على مستوى العالم وتكاتف العلماء لمواجهته لم نتوصل للقاح، مشيرا إلى أن موجة تحور الفيروس القادمة هناك خلاف حولها مع منظمة الصحة العالمية.

واستكمل حداد أن مركز المصل واللقاح والجامعات والجهات البحثية تشترك للعمل على تصنيع اللقاح في حال التوصل له، وجميع الدراسات نستلقيها من الخارج خصوصا مع تكاتف العالم لمواجهة فيروس كورونا.