مستشار الرئيس: نتواصل مع منتجي لقاح كورونا ونأمل إنتاجه في مصر

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن وجود أكثر من لقاح لفيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن 125 فريقا بحثيا يعملون على إيجاد لقاح لفيروس كورونا وأن الأقرب للظهور هو لقاح جامعة أكسفورد لافتًا إلى أنه أثبت نتائج إيجابية.

وأكد تاج الدين، أن بعض الشركات بدأت إنتاجه: "أعتبره هينجح لدرجة إن إحدى الشركات بدأت تنتجه وتتحمل إذا كان لم ينجح أو يؤدي الغرض المطلوب منه" معتبرًا أن وجود لقاح هو المسألة المهمة نظرًا لوجود الفيروس وتوقع حدوث ذورة أخرى للمرض في الخريف القادم.

وشدد على أن المصل سيحمي عددا كبيرا من المواطنين وأن الأمل كبير في مجموعة لقاحات تغطي العالم، مشيرًا إلى أن الصين أيضًا أوشكت على الوصول للقاح جديد.

وكشف تاج الدين، أن الحكومة تتواصل مع منتجي اللقاح منذ اللحظة الأولى، معربًا عن أمله في إنتاج اللقاح في مصر: "ربنا يكرمنا ونكون مشاركين في اللقاحات وييجي لنا كمية منها تساهم بشدة في تقليل المرض وفيه تواصل معاهم من أول لحظة".