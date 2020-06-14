الطقس اليوم الأحد 14-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، على القاهرة والوجه البحري، لطيف نهارًا، على السواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، ولطيف ليلًا، حار نهارًا، على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلًا على كليهما.

حالة الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، الحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد الى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة ليلا.