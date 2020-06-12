الصحة الروسية: حرارة الطقس المرتفعة لا تخفض من نشاط كورونا

اعتبر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن خبرة الدول الأجنبية تدل على أن ارتفاع درجة الحرارة لا يؤدي إلى انخفاض نشاط فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال موراشكو، في حديث لقناة "روسيا 24"، تم بثه اليوم: "نعرف أن مستويات معينة لدرجة الحرارة ملائمة لانتشار عدوى فيروس كورونا. أما فترة الصيف، فنحن نتواصل مع زملائنا في الخارج، بما في ذلك في الدول التي تسجل أرقاما مرتفعة لدرجة الحرارة منذ زمن طويل، وهم يقولون إن ذلك لا يؤدي إلى تراجع نشاط عدوى فيروس كورونا".

وأوضح موراشكو، أن الموجة الثانية لجائحة الفيروس، التي يتوقعها الخبراء في الخريف، قد تكون ناجمة عن زيادة حالات نقل المرض إلى البلاد من الخارج أو متعلقة بالأجواء الطبيعية المناخية.

وكانت السلطات الصحية الروسية قالت في وقت سابق، إن كورونا المستجد يخسر بشكل تام تقريبا قدرته على الإصابة في حال تجاوزت درجات الحرارة في الهواء مستوى 30 درجة فوق الصفر، بينما يتم القضاء عليه بالكامل عند وصول الحرارة إلى 70 درجة.