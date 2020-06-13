لمنع تفشي الفيروس.. خطة إسنا لرعاية المخالطين لمصابي كورونا

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، البدء في خطوات إنقاذ المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال تكوين فريق طبي يضم عددًا من أطباء الأسنان والصيادلة والمراقبين الصحيين وفنيين المعامل والتمريض المتواجدين بالوحدات الصحية، للعمل على مساعدة المخالطين فى القرى المختلفة.

وأضاف "الحداد"، أن من يريد تجهيز مكان خاص أو عام لعزل المخالطين، عليه التوجه للإدارة الصحية لمساعدته فيما يريد، مشيرًا إلى أن الأماكن الأكثر انتشارًا بالعدوى بالمدينة، تشمل بندر إسنا، وقرى الدير، وأصفون، والنجوع، حيث تقوم الإدارة بتقديم وعمل كل ما يستطيع رجالها لخدمة أهالى إسنا.