تركيب محرقة للنفايات الطبية الخطرة بحميات الأقصر

أعلن الدكتور محمد النوبي، مدير إدارة صحة البيئة والنفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، تركيب محرقة للنفايات نُقلت من محافظة أسوان إلى مجمع المحارق بمستشفى الحميات، بقرية الحبيل شرق المحافظة.

وأوضح "النوبي" أن هذه المحرقة تعد إضافة مهمة إلى مجمع المحارق، والتي بدورها تساعد على التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة أولًا بأول، وتبلغ سعة طاقتها اليومية 500 كيلو جرامًا.

وأشار إلى أن المديرية نجحت خلال شهور مارس وأبريل ومايو الماضية في التخلص من أكثر من 80 طنًا شهريًا، وذلك بالعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى 12 طنًا من نفايات المراكب السياحية في بداية ظهور حالات كورونا على بعض تلك المراكب، فضلًا عن نفايات سيارات الإسعاف والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة.