فيديو.. شريف منير يدعو لوقفة قوية في وجه المتنمرين: إحنا بلد قانون

نشر الفنان شريف منير عبر "إنستجرام" فيديو له وهو يتوسط بنتيه اللتين تعرضتا للتنمر من قبل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حين نشر صورة لهما، ما دفعه لاتخاذ إجراء قانوني ضد المتنمرين.

وقال منير في الفيديو: "دول المذنبين، المتهمين اللي عملوا مصيبة، اللي بوظوا البشرية، وآذوا الناس والدين، لأن الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكة وكلموني بالدين، هما دول البنتين الكبار اللي آذوا الدنيا كلها".

وأضاف: "بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعموني أنا وفريدة وكاميليا، وبشكركم على إحساسكم وشعوركم، لكن اللي طالبه منكم من النهاردة أن يكون فيه وقفة قوية، يجوز إحنا كنا سبب نقطة التحول اللي هتحصل الفترة الجاية، لو سمحتم لازم كلنا نبقي إيد واحدة، وبقولكم أي أذى يجيلكم أو تنمر يحصلكم أو أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج متسكتوش، اعملوا بلاغ وسكرين شوت وروحو قدمو بلاغ".

وتابع: "الاهتمام غير طبيعي من النائب العام ومن رئيس النيابة، والناس فارق معاها الموضوع وعاوزين يساعدوا جداً، ولازم نحط حدود للناس اللي بتحددلنا حياتنا، إحنا لازم نقول لا لعدم الأخلاق والسفالة والقذارة، والناس دي مش عاوزينها في حياتنا، مش هيحصل كده إلا لو أنتم وقفتوا جنب بعض، واللي يقدر يساعد التاني، لازم تنشطوا ومتسكتوش وتعملوا بلاغات متتالية لمباحث الإنترنت، وهيتخذ اللازم زي ما أنا اتخذوا معايا اللازم".

واستكمل: "دول بناتي اللي اتهانوا واتجرحوا علشان كنت فرحان بيهم وأخدت على دماغي جامد، بس الرد هيبقى جامد أوي وبيني وبينكم الأيام وهتشوفوا".

وعلقت ابنته قائلة: "أنا اتهنت واتأذيت وعاوزة حقي وهيرجعلي إن شاء الله".

وقالت الأخرى: "ناس كتير شتمتني أنا وبابا ومحبش إن الناس تشتم بابا وأشوفه بيتهزق وعاوزة حقي".

وواصل منير: "إحنا في دولة قانون وقوية جداً، وياما دقت على الراس طبول، وعدينا، والموضوع ده هيعدي ومش هيبقي فيه بعد كده على مواقع التواصل الإجتماعي لفظ واحد غلط، ومستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام، لأن كله هيبقي بحسابه".