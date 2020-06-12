بعد الإساءة لابنتي شريف منير.. طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

مع تطور التكنولوجيا يوما تلو الآخر، تزيد الجرائم الإلكترونية التي ترتكب بواسطة التكنولوجيا والإنترنت والهواتف المحمولة، سواء باختراق الحسابات أو السب والقذف أو الابتزاز والتهديد.

وانفجرت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بسبب صور ابنتي الفنان شريف منير والإساة لهما، ما دفعه للتصريح خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر، باستعداده للتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المسيئين، ويمكن لمن تعرض لجرائم إلكترونية التقدم ببلاغ من خلال:

الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108.

يمكن التقدم ببلاغ من خلال الذهاب للإدارة المختصة، بعنوان ميدان العباسية، المعهد الأمني للتنمية البشرية بجوار كلية الشرطة القديمة من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء، مع البطاقة الشخصية للمتضرر والدليل الإلكتروني.