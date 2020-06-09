حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح وحاول أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية، تجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.