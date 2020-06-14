صحفي تركي: المنافسة بين أنقرة وموسكو انتقلت من سوريا إلى ليبيا

قال الكاتب الصحفى بصحيفة T24 التركية حافان أكساى، فى تحليلة للوضع الحالى فى ليبيا، أن ليبيا قد أصبحت منطقة لتعاون الخطر الجديد بين كلاً من أنقرة وموسكو بعد سوريا. فقد أصبحت ليبيا بعد سوريا منصة للتوتر والتعاون فى نفس الوقت لكلاً من روسيا وتركيا.

ونقل حاقان عن المحلل السياسى فيكن كاتريان، بصحيفة أجوس أن المنافسة بين كلاً من تركيا وروسيا قد انتقلت من سوريا إلى ساحة ليبيا.

كما أكد على أن القاهرة وموسكو يسعيان لحل الأ.مة، نقلاً عن الروسى أرجومنتى نادلى الذى كتب عن المساعى المصرية الروسية لحل الأزمة فى ليبيا.

كما كتب أيضاً سينان بيردال الكاتب بصحيفة أنفرنسال وصحيفة جازتا دوفار التركيتان أن بينما الأسد مازال يقاوم فى سوريا، الإ أن القذافى فى ليبيا قد تم إزاحتة ولذلك تسعى كلاً من تركيا وروسيا لضمان مصالح لأنفسهم فى النظام العالمي الجديد.

الضربة القاضية لفيروس كورونا فى تركيا كانت للإنتاج الصناعي

أعلن معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج الصناعي فى تركيا قد انخفض بنسبة 31.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضى. ووفقًا لبيانات المعهد، فقد انخفض أيضاً مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 14.5 في المائة، ومؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 33.3 في المائة، بينما إنخفض مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهرى فقد وصل الانخفاض الشهري في الإنتاج الصناعي إلى 30.4 فى المائة. وفي شهر ابريل الماضى ، انخفض مؤشر صناعة التعدين والمحاجر بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما إنخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 32.5 في المائة ، ومؤشر قطاع إنتاج الكهرباء والغاز بنسبة 12.4 في المائة.

انتقادات للعدالة والتنمية فى تركيا بعد إعلان تويتر إغلاق 7 آلاف و340 حساب زائف تابعة للحزب

وجه السياسيون والأحزاب السياسية العديد من الانتقادات لحزب العدالة والتنمية بعد إعلان تويتر إغلاق 7 آلاف 340 حسابا زائفة تابعة للحزب، وعلق رئيس الحزب الديمقراطى على باباجان "لا يمكن أن تحكم بلد بالتزييف والمكائد."

كما أضاف على بابا جان الرئيس العام للحزب الديمقراطى بعد هذه التصريحات ووجود حملة إنتقادات للعدالة والتنمية قائلاً:" أن هذا شىء يدعو للخجل. وسوف نستمر فى قولنا أن تركيا لا يمكن إدراتها بالتزييف والمكائد."

بينما كان رد وزير الصناعة والتكنولوجيا فى حكومة العدالة والتنمية مصطفى فارانك على تصريحات على باباجان:" هذا الصديق يريد أن تحكم تركيا بتقارير الشركات الأمريكية والجامعات الغربية، وحتى يذهب هذا الشغف الذى لديه يمكنه أن يذهب ويبايع تلك الشركات الأجنبية."

فى إطار قمع الصحفيين فى تركيا.. اعتقال مديرة موقع Odatv الإخباري فى أنقرة

قامت قوات الأمن التركية بإلقاء القبض على الصحفية ميسر يلدز، والذي اعتقلتها بتهمة "التجسس العسكري"، و"إفشاء معلومات سرية" جاء ذلك بسبب نشرها لمقالين بصحيفة أوضا تى فى التركية.

ميسر يلدز مديرة موقع Odatv للأخبار فى العاصمة التركية أنقرة ، وتمارس الصحافة منذ 37 عاماً. تم اعتقالها للمرة الثانية، بعد 9 سنوات . وتم اعتقال يلدز، بتهمة "التجسس العسكري"، وتهمة "إفشاء معلومات سرية" بسبب مقالتين نشرتهما على موقع OdaTV.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا بعد عودة الحياة لطبيعتها

بعد رفع إجراءات فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها في تركيا، شهدت تركيا إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخري، ففى الساعات الـ 24 الماضية تم تشخيص 1195 حالة إصابة جديدة ليصل عدد حالات الإصابة حتى الآن إلى 175 ألف و218 حالة إصابة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 4 الآلاف و778 حالة وفاة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا الذى شارك هذه الأرقام عن طريق حسابة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر إلى الزيادة فى حالات الإصابة، مؤكداً على أن هذه الزيادة هى نتيجة للتفائل الخاطىء بينما دعى المواطنين للإلتزام بقواعد المسافة الإجتماعية والكمامة والنظافة.

6 حالات وفاة مشتبه بها لسيدة فى مدينة أغرى التركية خلال 35 يوما

فى قرية تاشليشاى ديلاكيازى زُعم وجودة الفتاة الشابة كوبرا تاشدمير البالغة من العمر 21 عامًا، مشنوقة داخل خيمة فى القرية التى ييعيشون فيها. لتكون هذه هى حالة الوفاة السادسة المشتبة فيها خلال الأيام 35 الماضية.

في محافظة أغري التركية، تزايدت وفيات النساء المشتبة بها خلال الفترة الماضية لتكون هذه هى حالة الوفاة الـ 6. يذكر أن كوبرا تاشدمير كانت قد تزوجت قبل عام واحد فقط، وكانت فرق الصحة قد حضرت لمكان الواقعة بعد الإبلاغ ليتم نقل الجثة إلى الطب الشرعى فى مدينة أرضروم التركية.

بينما أوضح والد الفتاة كرم صامانجى أن زوجها ت. تاشدمير قد استوالى على هاتفه المحمول ولم يتمكنوا من الوصول إليها منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن إبنته إذا كانت قد انتحرت فإنه قد تم دفعها للإنتحار.

بعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.. مدن تركيا تعيش حالة قلق من موجة ثانية لانتشار الوباء

عُقد مساء أمس اجتماع مجلس إدارة الوباء بالمحافظة برئاسة محافظ شانلي أورفا عبد الله إيرين عبر مكالمة فيديو. وأُشير فى الإجتماعى إلى وجود إرتفاع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة شانلى أورفا منذ بداية عودة الحياة إلى طبيعتها ورفع تدابير فيروس كورونا. كما دعى المحافظ عبدالله ايرين المواطنين إلى الاهتمام بالمسافة الإجتماعى وارتداء القناع والحفاظ على النظافة.

كما أوضح المحافظ أنه فى مدينة شانلى أورفا يوجد 137 مكاناً تحت الحجر الصحى وذلك فى الأيام الـ 12 الأخيرة فقط. ودعى المواطنين لعدم الخروج من المنازل إلا فى حالات الضرورة.

أما فى محافظتى ديار بكر وباتمان فالأمر لا يختلف كثيراً حيث شهدت المدينتين أيضاً إرتفاع كبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد رفع التدابير وعودة الحياة ألى طبيعتها. فقد سجلت مركز مدينة باتمان وجود 101 حالة إصابة، عقب عودة الحياة لطبيعتها وخصوصاً أن المواطنين لا يحافظون على المسافة الإجتماعية، بينما تزايدت المخاوف داخل المدينة من بداية موجة ثانية للفيروس.