 كيانات عربية بأوروبا تقدم شكاوى لـ"الجنائية الدولية" ضد تركيا

أصدرت كيانات للمصريين في الخارج، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.

وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، أنهم قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها، وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية.

وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات، وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".

وجاء في البيان المجمع: "نحن نتابع عن كثب منذ فترة طويلة التحركات التركية في منطقة شرق المتوسط حيث ثبت للجميع التحركات بنوايا غير شريفة، كما ثبت أيضا تورط تركيا بنقل العديد من بقايا الجماعات الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا، حيث انتهاء مهمتهم هناك وحصول تركيا على ما تريد في سوريا، ليكون التحرك لتنفيذ المهمة الجديدة في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".

وقال البيان، إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر مزعج بشدة في وقت تجاوز فيه عدد المرتزقة السوريين بليبيا 9 آلاف مقاتل، بين سوريين ومسلحين متشددين من جنسيات مختلفة، بينهم عناصر من داعش، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل إلى الأراضي الليبية أيضا إلى جانب المقاتلين الحاملين للجنسية السورية، مجموعات جهادية ممن أدخلهم الرئيس التركي رجب أردوغان ومخابراته في وقت سابق إلى سوريا ضمن مشروع لتدمير البلاد.

وأوضح أن تركيا تستمر، تحت إدارة رجب طيب أردوغان، في إثباتها للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، حيث حاول أردوغان أن يبرم اتفاقا مع ما يسمى برئيس حكومة الوفاق، فائز السراج منفردا ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في الصخيرات.

وأضاف البيان: "ليس من صلاحية السراج منفردا عقد اتفاقيات دولية، وأيضا كان هناك اعتداء على الجرف القاري الخاص باليونان طبقا للقانون البحري الدولي، ولكن بعد فشل أردوغان في الوصول إلى أطماعه بهذه الحيل، لجأ إلى الحل الأقذر وهو محاولة نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية".

ولفت إلى المبادرة المصرية الهادفة إلى الحل السياسي في ليبيا وطرد الإرهابيين ووقف إطلاق النار وتقسيم الثروات بين الليبين فقط بشكل عادل، وذلك عبر إعلان القاهرة، ليلحق به ترسيم الحدود اليوناني الإيطالي، لمجابهة أطماع التركي التوسعي.

وأكد البيان دعم الكيانات المصرية في الخارج الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي وتأييده لموقف القيادة السياسية المصرية.

اللجنة المركزية:

حسين خضر ألمانيا

مدحت شنودة السويد

باسم إبراهيم إيطاليا

جاكلين سعد أمريكا

هدى سعد مصر

يوسف عبد القادر بلجيكا

حاتم العوامي ليبيا

محمد علوان السعودية

مجدي الألفي الإمارات

مارجريت عاذر مصر

نادية فرج موناكو

دينا الجندي مصر

أبو الخير لؤي روسيا

هابي هلال أمريكا