راتب يصل لـ6500 جنيه.. وظائف شاغرة للشباب من الجنسين لجميع المؤهلات

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك، تفاصيل بنك توظيف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 23 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 1800 جنيها حتى 6500 جنيه.

شركة لتوزيع المنتجات الغذائية تطلب للتعيين الآتي

- مندوب مبيعات سائق للعمل في القاهرة والجيزة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة سنة كمندوب مبيعات بإحدى شركات الأغذية أو المشروبات أو المنظفات.

- رخصة مهنية أو خاصة.

- أقصى حد للسن 33 عامًا.

- المرتب: من 2500 جنيه إلى 3000 جنيه.

- مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

- تامين صحي واجتماعي.

معامل تحاليل طبية تطلب للتعيين الآتي

مكان العمل: القاهرة الكبرى.

1. كيميائي فرع وزيارات منزلية لسحب العينات والتعامل مع المرضى بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ علوم أو طب بيطري أو زراعة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- المرتب: 2250 جنيهًا أساسي + إضافي سعر الزيارات يصل إلى 5000 جنيه.

- المواعيد 8 ساعات عمل.

- تأمينات وأرباح سنوية وحوافز.

2. موظف استقبال بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- المرتب: 2100 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيه حوافز.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات وأرباح سنوية وحوافز.

شركة WE تطلب تعيين الوظائف التالية

1. خدمة عملاء عن طريق التليفون للعمل في القاهرة الكبرى بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- السن 32 عامًا كحد أقصى.

- مستوى اللغة الانجليزية يبدأ من مقبول حتى ممتاز ويتم تحديد الأكونت على حسب المؤهلات الشخصية ومستوى اللغة.

الراتب من 2400 جنيه حتى 4500 جنيه.

2. دعم فني عن طريق التليفون للعمل في القاهرة الكبرى وقنا بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- السن 32 عامًا كحد أقصى.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من مقبول حتى جيد.

- يشترط خبرة سابقة أو معرفة بالدعم الفني ويتم تحديد الأكونت على حسب المؤهلات الشخصية ومستوى اللغة والخبرة السابقة.

الراتب من 4500 جنيه حتى 6500 جنيه.

3. سيلز داخل السنترالات للعمل في القاهرة الكبرى بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- التقدير العام جيد.

- السن 30 عامًا كحد أقصى.

- مستوى اللغة الإنجليزية مقبول.

الراتب 3250 جنيهًا.

4. سائق درجة أولى – ثانية - ثالثة للعمل في القاهرة الكبرى بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط (دبلومات).

- السن 30 عامًا كحد أقصى.

- الوظائف متاحة لسكان القاهرة الكبرى فقط.

- الراتب لسائقي الدرجة الأولى 5020 جنيهًا، وللدرجة الثانية 4500 جنيه، وللدرجة الثالثة 3500 جنيه.

شركة للدفع الإلكتروني تطلب للتعيين الآتي

- مسئول مبيعات داخل وحدات المرور للعمل بالقاهرة الكبرة يكون مسؤولًا عن عرض وبيع كروت الدفع الإلكتروني للعملاء داخل وحدات المرور بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خلفية في المبيعات.

- المرتب 2300 جنيه.

- المواعيد طبقًا لإدارة المرور التابع لها.

- تأمينات.

محل للملابس والمستلزمات الرياضية يطلب للتعيين الآتي

- مبيعات داخل الفروع للعمل في القاهرة الكبرى بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ ومتوسط خريجين.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خبرة سنة في المبيعات ويفضل في الملابس.

- المرتب 2100 جنيه + العمولة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

شركة للاستشارات المالية تطلب للتعيين الآتي

- تلي سيلز Telesales Agents للعمل في المعادي، يكون مسؤولًا عن الاتصال بالعملاء المحتملين لاطلاعهم على خدمات الشركة باستخدام نصوص "سكريبت" بشكل يومي، ومتابعة الجلسة الخاصة بسوق المال السعودي يوميًا حتى موعد الإغلاق.

- مؤهل عالِ خريجين.

- إناث فقط.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب يبدأ من 1800 جنيه ويصل إلى 2500 جنيه + العمولة.

- مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4:30 مساءً.

- جمعة وسبت إجازة.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك.

وكانت سالي سعيد مسؤول وحدة "طوّر وغير" بإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة أوضحت لـ"الوطن"، إلى أنّ التقديم على الوظائف يتم "أون لاين" عن طريق استمارات إلكترونية أو عن طريق الهاتف المحمول، وتتم المقابلات مع راغبي العمل "أون لاين" أيضًا عن طريق برنامج Skype أو عن طريق الحضور إلى مقر الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.