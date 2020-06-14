"الدواء": توفير فيتامينات رفع المناعة بالصيدليات خلال الأسبوع الجاري

جرت مواجهة بين الدكتور طارق كامل أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني، والدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، حول نقص الأدوية في الصيدليات وخاصة التي تعتبر جزءا من علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما أكد "عوف" توفير فيتامينات رفع المناعة بالصيدليات خلال الأسبوع الجاري.

وقال طارق كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، إن جزء كبير من الحالات متفقين عليه أن يكفي بالنسبة له العلاج المنزلي وهناك الكثير يلجأون للأطباء الخاصين بهم ولا يحملون وزارة الصحة عبئهم ويتم تشخيصهم بأشعة مقطعية وأدوية، لكن الدواء ليس متوفر في الصيدليات بسهولة وقد يكون متوفر في مستشفيات وزارة الصحة لكل من يدخل عندهم لكن في الصيدليات هناك صيدليات معينة حددتهم الحكومة وفي السوق السوداء وطوابير منهم على سبيل المثال الإسعاف عليها طوابير والناس لازقة في بعضها.

وأطالب، "سهلوا علينا لأننا مش عاوزين نبقي عبء عليكم في المستشفيات الحكومية وعندنا استعداد نتعالج في البيت بس وفروا لنا الأدوية في السوق".

وقال علي عوف، إنه بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا فإن العلاج يعتمد على جزئين الأول الهيدروكسي كلوركين والجزء الثاني هو العلاج المكمل الخاص بالمناعة فيتامين سي و "د" والزنك وجميعهم غير موجودين في الصيدليات لأن الشركة كانت تنتج هذه الفيتامينات تابعة لخطة ثانوية بكميات محددة ويستهلكوا في 3 شهور وفجأة تم نفاذها خلال شهر بناء على الوصفات الموجودة على السوشيال ميديا.

وأضاف، أن الوضع اختلف حالياً وأصبح معروف الأدوية المحددة لعلاج كورونا، وهناك ضوابط لصرف الأدوية حتي من خلال المصانع، لكن الوضع الحالي مستقر وبداية من هذا الأسبوع ستتوافر كافة الفيتامينات الرافعة للمناعة وبكميات كبيرة من خلال المصانع، وهناك مخزون جاهز وكافي للنزول إلى السوق ولكن بضوابط مثل صرف المضادات الحيوية من خلال روشتة يحتفظ الصيدلي بصورة منها، ولموزعين معتمدين من وزارة الصحة وجميع صيدليات مصر سيتم التوزيع لها بطريقة معتدلة ومتزنة.