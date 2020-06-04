شعبة الأدوية: لا يوجد أزمة في أدوية كورونا ونقص فيتامين سي بسبب المواطنين

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إنّ الدولة وضعت خطة استباقية منذ أزمة فيروس كورونا، بينها توفير المستلزمات والأدوية، خاصة المتعلقة بالفيروس مثل الهيدروكسي كلوركين.

وأكد عوف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه لا يوجد أزمة في الأدوية الفاعلة المتعلقة بكورونا، كما أنّ أدوية المناعة متوفرة في وزارة الصحة، ولكن هناك تكالب من المواطنين على شراء فيتامين سي والزنك من الصيدليات لزيادة المناعة، ما أدى إلى حدوث بعض النقص "الناس شايلينها احتياطيا".

وأضاف أنّ الدولة تواجه كورونا من خلال شقين الأول والرئيسي عبر "هيدروكسي كلوركين"، والشق الثاني من خلال الفيتامين سي والزنك، وهذه الفيتامين يمكن أن تتواجد في العديد من الأغذية الطبيعية: "لو أكلنا أكلة متوازنة ممكن أقدر أخد المناعة الطبيعية منها".

وأوضح أنّه يمكن الحصول على فيتامين D عن طريق أشعة الشمس، كما أنّ البيض والألبان تحتوي على هذا الفيتامين، وأفضل وقت للاستمتاع بأشعة الشمس للحصول على الفيتامين بعد الفجر وقبل الغروب، مؤكدا أنّ الإكثار من تناول الفيتامينات يضر جسم الإنسان: "كل واحد فينا له جرعات مختلفة من أي دواء مهما كان"، ويجب تناول أي دواء وفق الإرشادات الطبية.