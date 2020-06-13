فيديو وصور.. مواطنون يستحمون في شواطئ الإسكندرية رغم قرار الغلق

أقدم عدد من أبناء محافظة الإسكندرية، على الاستحمام في الشواطئ المجانية، رغم قرار إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتجمع عدد من الأهالي داخل الشواطئ بداية من شاطئ أبو قير وشواطئ المنتزة أول، مروراً بشواطئ الشاطبي والسلسلة والأنفوشي ورأس التين، بالإضافة إلى شواطئ العجمي.

وقالت منال محمود، إحدى أهالي منطقة الأنفوشي، إنها اعتادت على تخصيص يوم من الأسبوع للاستحمام في الشواطئ "بنجيب كراسي خشب من البيت وباخد بنتي لشاطئ الأنفوشي بجوار المراكب لنستمتع بالهواء الطلق بعيدا عن التجمعات".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرر استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.