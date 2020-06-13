حملة لفض تجمعات المواطنين على شواطئ الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لفض تجمعات المواطنين على شواطئ "أبو قير، العجمي، الجمرك"، فضلا عن بعض قرى الساحل الشمالي.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن المواطنين استغلوا عدم وجود أسوار للشواطئ المشار إليها، وتمكنوا من الدخول رغم استمرار غلق جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 61 شاطئا.

وأضاف رشاد، أنه جرى الاستعانة بأقوال أمنية للمساعدة في إخلاء تلك الشواطئ وفض التجمعات، بعد رفض المواطنين الإخلاء والالتزام بقرارات الغلق، حفاظا على حياتهم.

وأشار إلى أن شواطئ المنتزه وحتى السلسلة كانت خالية من المواطنين، لوجود بوابات وأسوار ما يسهل من عملية السيطرة ومنع دخول المواطنين.

وأوضح رشاد، أنه جرى رصد بعض التجاوزات بقرى الساحل الشمالي الواقعة بنطاق محافظة الإسكندرية، منوها بأنه جرى رفع تقرير للمحافظ لاتخاذ القرارات حيالها.

كانت "الوطن" رصدت تجمعات المواطنين والأسر والأطفال على شاطئ الأنفوشي المجاني في الإسكندرية، حيث توجهوا للاستحمام والتنزه على الشاطئ.