السجن 15 سنة لفران و3 طلاب قتلوا لواء شرطة لسرقة أمواله بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، 4 متهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم، لقيامهم بقتل اللواء أحمد رالجى أبو الوفا الأستاذ بأكاديمية الشرطة، لسرقة أمواله.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، وعضوية المستشارين، سعيد محمد دسوقي، وشريف عفت مصطفى، وبأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسنى، وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية إلى 13 نوفمبر 2016، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع اللواء احمد رالجي أبو الوفا (لواء شرطة)، إثر قيام مجهولين بالتسلل لمنزله بوسط مدينة قنا، وقتله بطعنات نافذه.

وكشفت التحريات أن مرتكبي الحادث كل من إسماعيل حافظ 25 سنة، فران بمخبز بلدي، ومحمود يوسف 17 سنة، وعبدالرحمن عباس 16 سنة، ومحمد عبداللطيف 17 سنة، و الثلاثة طلاب بالتعليم الفني، حيث اختبئ المتهمون في حديقة مجاورة لمنزل المجني عليه، وبحوزتهم سلاح ناري وأسلحة بيضاء، واعتزموا قتل المجني عليه لسرقة أمواله، بعدما علموا بقيامه ببيع قطعة أرض بمبلغ كبير، وتسللوا للمنزل مستغلين الانشغال بمباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وغانا لتنفيذ جريمتهم.

وفور دخولهم شاهدتهم زوجته، فهددوها بسلاح أبيض، وقام المجنى عليه بالدفاع عن زوجته وطرح أحدهم أرضًا، فقام باقي المتهمين بضربه بكرسي حديد على رأسه، ثم طعنوه بأسلحة بيضاء و فروا هاربين.