تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل إطلاق منصتها الرقمية

قالت سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنصة الرقمية التي أطلقتها التنسيقية، عبارة عن تطبيق موبايل وموقع يكون جامعًا لكل الأنشطة وتاريخ التنسيقية، وكل المبادرات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هدفنا توحيد المؤيد والمعارض في صف واحد لدعم الوطن، وأهم حاجة إن الشباب غير المسيس يحس إن السياسة مش حاجة عيب، ويقدر ينزل التطبيق ويشوف بنفسه أنواع الأنشطة والعينات والأحزاب الموجودة تشتغل مع بعض إزاي".

وتابعت: "أطلقنا الكيان السياسي الرابع وهو فرص وتحديات، وكان من المفترض أن يعقد قبل جائحة كورونا وقررنا عقده بالفيديو كونفرنس حتى نقول الحياة لم تتوقف".

وأردفت: "نعمل على التعبير عن أنفسنا أكثر، وأن نكون مواكبين لما يحدث حولنا، وبالنسبة لحملة الوعي أمان، إحنا على الأرض في المحافظات".