إزالة 28 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 28 حالة تعد، بواقع 23 حالة على مساحة 3305 مترًا من أراضي أملاك الدولة، و5 حالات على مساحة 12 قيراطًا أرض زراعية، بينما أزيلت 7 مخالفات بناء على مساحة 610 مترًا داخل الحيز العمراني بقرية أشمنت.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضى الدولة.