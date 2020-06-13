رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون حملات النظافة ورفع كفاء الإنارة بالقرى

نفذت الوحدات المحلية بكفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من حملات النظافة ورفع كفاء الإنارة وتغيير المحولات الكهربائية.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، والتراكمات أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الزعفران، ونقلها للمقالب العمومية، فضلاً عن تحسين ورفع كفاءة الإنارة وقدرة محول قرية السحايت من 500 ك.ب.أ إلي 800 ك.ب. أ.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملات النظافة العامة والتجميل، وزراعة الأشجار، وإزالة المخلفات، والأتربة، والحواجز الخرسانية، بشارعي الجيش، وصلاح سالم، إضافة إلى رفع كافة الإشغالات بمجمع المواقف، وموقف القاهرة الجديد.

وفي مدينة سيدي سالم، تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز إزالة المتولد اليومي من القمامة، والتراكمات بالمدينة، فضلًا عن تحسين مستوى منظومة النظافة بقرى منشأة عباس، وأبو صالح، و الروضة، وبرية لاصيفر، ومنشأة عقل، وعزبة رجب، والطريق العام حتى قرية هنداوي.

وترأس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة والقرى.