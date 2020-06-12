محافظ كفر الشيخ يتابع عمليات فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير أمن الإقليم، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، واللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، استمرار العمل بفتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع صلاح سالم أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة نهو الأعمال وفتح جميع الشوارع بالعاصمة خلال الفترة القادمة أمام المواطنين والسيارات، حيث جرى الدفع بمعدات وحدة التدخل السريع، وإدارة الحماية المدنية، عقب التنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية بقسم أول كفر الشيخ، ومديرية الأمن، لتوفير الدعم اللازم، وتحويل تلك الطرق أمام المواطنين والسيارات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من رفع جميع الحواجز والبلدورات من شوارع المدينة.

شارك في الأعمال لليوم الثاني على التوالي، عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.