صور.. حملات لتطهير وتعقيم المدن والقرى والبؤر المصابة في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بقرى الحصة، وقونه، وكوم بليده، وكفر السراحنة التابعين للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية، كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بقرى الملاحة، وسد خميس، و الروضة، فضلًا عن رش وتطهير الوحدة المحلية، والصحية بقرية الفقهاء القبلية، بالإضافة إلي متابعة النوباتجية الليلية لعدم إقامة سوق الملاحة الأسبوعي، منعاً للتجمعات، وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، علي أعمال التطهير والتعقيم بقرية محلة موسى، حيث تم رش وتعقيم محطة السكة الحديد، ومكتب البريد، ووحدة طب الأسرة، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات الرش والتطهير بالمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وقريتي السحايت، والسرايا.

كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، إستمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم تطهير السجل المدني، ومدرستي الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات، والخط العربي.