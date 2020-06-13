صور.. حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ  

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم السبت، حملة لرفع الإشغالات الموسعة بعدد من مناطق العاصمة، شملت منطقة مجمع المواقف، وموقف القاهرة الجديد.

ووجه رئيس المركز والمدينة باستمرار حملات رفع الإشغالات على مدار اليوم بجميع الشوارع الميادين، ومواقف السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات لرفع تلك الإشغالات، وعودة الانضباط للشوارع والميادين، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مجمع المواقف، وشرطة المرافق، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بمشاركة اللواء حاتم فايد، مدير مجمع المواقف، والمقدم أحمد عبدالسلام، رئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.