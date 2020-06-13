خالد أبو بكر: حرية الرأي بقالها شهرين في ارتفاع

كشف خالد أبو بكر، تفاصيل تسليم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات لرئيس مجلس النواب.

وقال أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن نص التقرير النهائي للحوار الوطني حول قوانين الانتخابات، أكد في مقدمته أن الحياة الديمقراطية السليمة تبنى على الحوار الجاد، والاستماع لكافة الأفكار من كافة الاتجاهات السياسية مؤيدة ومعارضة، وهذا هو الأساس الذي وضعت عليه فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار "أبو بكر" إلى أن شباب التنسيقية وجدوا لزامًا عليهم أن يقدموا استطلاع رأي ومداخلات لكل الأحزاب وآراء كل من يتفق أو يختلف ويقدمونها في صورة وثيقة تعرض على مجلس النواب، كما تضمنت الوثيقة رسم بياني، يستعرض آراء الأحزاب وموقفها من الوثيقة.

وأَضاف أن التقرير تضمن شرح وجهات النظر واستعراض آراء كل الأحزاب، والتنسيقية بمثابة أول عمل وحوار سياسي نقي وموضوعي، تحمل الرأي والرأي الآخر وكافة النقاشات، مضيفًا: "حرية الرأي منذ شهر أو شهرين في ارتفاع .. حرية الرأي بدأت ترتفع.. قلت من قبل حرية الرأي مش ولا بد، ولكن الآن تحسنت.. حرية الرأي كانت -8 والآن ارتفعت لـ4 من 10".

وواصل: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحمل ثقافة عالية وموضوعية رائعة، وبعضهم يؤيد والبعض رافض، والبعض الآخر له اقتراحات أخرى، إنهم يستمعون والتركيبة الحزبية متنوعة".

وتابع: "الوثيقة بداية حياة سياسية راقية تحترم الرأي والرأى الآخر وحرية الاختلاف، وفكرة الحوار والاستماع لا أرى أنها موجودة في مصر إلا في التنسيقية".