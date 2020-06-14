الباز عن "مؤامرة تصنيع كورونا": كلام خطأ.. البشرية تصاب بوباء كل قرن

كشف العالم المصري دكتور فاروق الباز، حقيقة تصنيع فيروس كورونا المستجد، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، عبر تطبيق "سكايب"، في حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة".

وقال الباز: "الكلام بتاع المؤامرة وتصنيع كورونا كله خطأ، وكل 100 عام يحدث نفس هذا الأمر، والإنسان لا علاقة به، وهي مكونات علوية لا يستطيع التحكم فيها".

وأضاف: "الحكومات كلها ارتبكت في نفس الوقت، ويجب على الجميع العمل على مواجهته، والجامعات إحدى أهم الهيئات التي تعمل على إيجاد مصل لفيروس كورونا، مثل أكسفورد، ويعمل فيها طبيب مصري".

وتابع: "هناك شركة أمريكية ممكن تبدأ تجيب المصل وهناك جامعة أكسفورد، وفي 3 أو 4 شركات تعمل على إنتاج المصل".