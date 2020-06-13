رئيس "الوطنية للصحافة" عن الغلاف المسيئ للكنيسة: "لم يطبع"

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن كواليس إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، للتحقيق بسبب غلاف مسيئ للكنيسة الأرثوذوكسية.

وقال "جبر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الغلاف لم تجر طباعته، ولكنه نٌشر عبر فيس بوك، وأن الأقباط غضبوا بسبب الغلاف، والهيئة درست الموقف، واتخذت قرارا بوقف العدد، وإحالة رئيس التحرير للتحقيق.

وأوضح كرم جبر، أنه جرى تغيير غلاف العدد، لافتًا إلى أنه تواصل مع عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس التحرير، وتقرر رفع الغلاف، وإحالة الموضوع للتحقيق.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤسسة "روز اليوسف" شريكة للأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، في المعركة ضد التطرف، مشددًا على وقوف "روز اليوسف" في ظهر الكنيسة ودفاعها الدائم عنها.

وأشار إلى أنه تواصل مع سكرتير البابا، والذي نقل له تحيات قداسة البابا تواضروس، مؤكدًا أنه سينتظر نتيجة التحقيق مع رئيس التحرير، مستبعدًا وجود نية مبيتة لإثارة الفتنة.