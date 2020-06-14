عمرو سمير عاطف يطلب من الجمهور الدعاء لمخرج "النهاية" بالشفاء

طلب المؤلف عمرو سمير عاطف عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، من الجمهور الدعاء للمخرج ياسر سامي، بعد تعرضه لأزمة صحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكتب، "أتمنى الشفاء للصديق العزيز المخرج ياسر سامي .. دعواتكم".

وقد كانت أعلنت شقيقته ماهي سامي، عبر حسابها الخاص بـ"فيسبوك": "ياسر سامي مصاب بالتهاب رئوي حاد وده لإهماله حساسية صدر جاتله أثناء تصوير عدة أيام في مصنع للحديد ولالتزامه بالتصوير وخوفه من تعطيل المسلسل".

وأضافت: "اهمل حالة صدره وكمل تصوير وكانت النتيجه التهاب رئوي حاد و لسه محدش قال كورونا"، ارجوكم الاشاعات دي بتتعب النفسيه جدا ارجووكم".

يذكر أن ياسر سامي أخرج مؤخرًا مسلسل "النهاية"، من بطولة الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.