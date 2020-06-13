شقيق شهيد الامتياز: كان يتطوع دائما في الجمعيات الأهلية والخيرية

تحدث محمود الجمل، عن استشهاد شقيقه محمد الجمل طالب الامتياز بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بفيروس كورونا، أثناء تطوعه لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.

وقال "الجمل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن شقيقه اعتاد على التطوع في الجمعيات الأهلية والخيرية، وأنه تطوع لعلاج مرضى فيروس كورونا، رغم أنه ما زال في سنة الامتياز بكلية الطب.

وأشار إلى أن شقيقه أصيب بفيروس كورونا، وتلقى العلاج في المنزل، وتواصل مع النقابة بعد تدهور حالته، وأن الدكتورة منى مينا، وفرت له سريرا بالعناية المركزة بمستشفى النيل، واحتجز فيها لفترة حتى إعلان وفاته.

وأكد أن والده متقبل للأمر، وأنه كان دائم التشجيع لهما على التطوع والتعلم باستمرار.