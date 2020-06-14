بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "إيتيدا" لتمويل الشركات التكنولوجية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لدعم وتنمية الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لنمو وتطوير أعمال الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، وشهد التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقد قام كل من عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوقيع البروتوكول.

ويستهدف هذا التعاون إتاحة الاحتياجات التمويلية اللازمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى بسعر الفائدة 5%، وفى إطار البروتوكول ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإعداد قائمة بالشركات الراغبة فى الحصول على التمويل من بنك مصر، وذلك بعد مراجعة بيانات تسجيلها فى الهيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدور الحيوى الذى تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل متميزة وكثيفة، مشيراً إلى أن البروتوكول يستهدف توفير مناخ تمويلى مناسب ومشجع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من رفع كفاءة أداء أعمالها وتطوير إمكانياتها.

وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن البروتوكول يأتى انطلاقاً من حرص بنك مصر باعتباره من أهم المؤسسات المالية الرائدة فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات.

وأوضح عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، أن حجم المحفظة التمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 20% من إجمالى المحفظة التمويلية.

وأوضحت هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لـ«إيتيدا»، أن الهيئة تضع على أجندة أولوياتها نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل للكوادر المصرية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة.