أحمد وفيق: مسلسل الاختيار تكريم لكل شهداء مصر.. ومنسي رمز لهم

أعرب الفنان أحمد وفيق، عن سعادته الغامرة بالمشاركة في مسلسل الاختيار، الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، وجسد قصة حياة الشهيد أحمد منسي.

وقال وفيق، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "مسلسل الاختيار حدث وطني مهم جدًا، بقالنا كتير معندناش أعمال زي دي فيها الحس القومي وارتباطنا ببلدنا من أيام رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة، وهو تكريم لكل شهيد قدم روحه لمصر".

وأضاف: "أحمد منسي رمز لكل واحد ضحى من أجل بلده، والشرف لكل المشاركين فيه، وممكن أقول إني مكنش عندي اختيار، مبصتش لدور ولا لأي حاجة غير المشاركة في المسلسل، وإننا نحب بلدنا وولادنا اللي بيدافعوا عننا".

وتابع: "في المسلسل ده كان كله نجوم كل واحد منهم يشيل عمل، كنا فرحانين إننا نعمل كده، وكنت حاسس إن الناس مش واخدة بالها من الحس الوطني، كنا بنحتفل بأكتوبر زمان، واللي كان عنده ظابط في أسرته فخور به، وأنا خالي شارك في حرب أكتور".