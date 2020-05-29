أحمد وفيق عن الجدل حول "النهاية": دليل على نجاح المسلسل

اعتبر الفنان أحمد وفيق أن حالة الجدل التي حدثت بسبب مسلسل "النهاية" هي دليل على نجاح المسلسل.

وقال وفيق خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "ميزة المسلسل ان الناس بتتناقش وبيحتدوا على بعض خاصة الشباب".

وأوضح وفيق أن كل المسلسلات أصبحت نهايتها متوقعة وهو مالم يحدث مع مسلسل النهاية والذي انتصر فيه الشر والقوة: "الجمهور بقا عارف نهاية المسلسلات وبيستنى حلقة بكرة اللي عارفها" مضيفًا: "في الاخرالشر هو الكسبان واللي بيحاول يصلح مكسبش".

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سينرجي "تامر مرسي"، وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.