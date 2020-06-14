تنفيذ 617 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في دمياط

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط حملة بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد حملة، تم خلالها إزالة 13 حالة بناء بالمخالفة، وبمركز ومدينة كفر سعد تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على مساحة 40 مترا مربعا.

كما تم إزالة حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمساحة ١٧٠ م٢ بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ أخرى على أرض زراعية بمساحة ١٢٠٠ م٢ و حالة بناء بالمخالفة على مساحة ٧٠ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ وأخيراً إزالة ١٤ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٢٩٨٨ م٢ بمدينة السرو، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال فعاليات تلك الحملات المُنفذة منذ منتصف مارس الماضي ٦١٧ حالة فضلا عن تلقى عدد ٤٨ طلب تصالح فى مخالفات البناء.