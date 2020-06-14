أستاذ جامعي أمريكي: 5 شركات عالمية تتسابق لإيجاد لقاح كورونا

قال الدكتور سام ألفي أستاذ تشخيص علم الخلايا بمستشفى جامعة ويلكورنيل بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا يتم عمله من خلال 3 أشياء وهي حقن المريض بالفيروس بعدما نجعله بين الحياة والموت، أو سم الفيروس نفسه ونحقنه، أو نموت الفيروس ونحقنه، لافتاً إلى أننا أثناء طفولتنا عندما نأخذ التطعيم نصاب بالسخونية والوجع وذلك لأن الجسم نفسه يشعر أن الفيروس دخل به فيعمل مضادات وهذه هي الطرق التي يتعامل بها الفيروس.

وأضاف ألفي، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 5 شركات عالمية يتسابقوا من أجل إيجاد لقاح لفيروس كورونا ويبشروا بظهور اللقاح وبعضهم يوضح أنه خلال 6 أشهر قبل بداية السنة الجديدة سيكون هناك لقاح منهم "شركة مودرنا في بوسطن وتقاربت وفي ظرف شهر أكتوبر سيظهر منها لقاح، شركة بإنجلترا ويعملون بطريقة مختلفة للغاية، شركة جونسون ونتائجها مبشرة للغاية وسينتجون من 10 إلى 25 مليون جرعة في الشهر، شركة ميرك في نيوجيرسي".

وتابع، أن كل شركة منهم كانت طالبة حوالي من 25 إلى 30 ألف متطوع في دول العالم وحقنهم باللقاح وتركهم يمارسون حياتهم الطبيعية وبعد ذلك يأخذوا منهم النتائج وفي حالة نجاحهم فتبدأ المصانع بإنتاج اللقاح.