فض تجمعات أفراح أمام حديقة بنطاق حي النزهة

قاد اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، حملة بنطاق الحى بحضور المتابعة الميدانية والإشغالات وفرع هيئة النظافة ومسؤولى المربعات وقسم النزهة والمرافق.

وأسفرت الحملة عن وجود تجمعات من المواطنين وسيارات تعطل حركة المرور، تبين من الفحص وجود تجمعات لأفراح تقوم باستخدام الحديقة الخاصة بمركز إبداع الطفل بالتقاط الصور بداخلها وجميع المدعوين أمام الحديقة بشارع أبو بكرالصديق دون مراعاة لتطبيق الحظر ومنع التجمعات وعدم ارتدائهم للكمامات بالمخالفة للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف عقل لـ"الوطن" أنه تم صرف المواطنين من المكان وتحريك السيارات وتسيير حركة المرور وتم عمل مذكرة للمسؤولين عن إدارة الحديقة واصطحاب المسؤولين عن الحديقة بمعرفة القسم بالمذكرة لتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة.

وأشار إلى أنه تم ضبط سيارة تبيع المشروبات الساخنة بدون ترخيص بشارع عبد الحميد بدوي تم التحفظ على السيارة بمخازن الحي لاتخاذ الاجراءات القانونية.