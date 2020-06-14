صندوق تطوير العشوائيات: هدفنا الارتقاء بالإنسان وليس العمران فقط

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن ملف تطوير العشوائيات كان عبارة عن 357 منطقة بحوالي 240 ألف وحدة، وتم الانتهاء من 298 منطقة بـ177 ألف وحدة وما تبقى منها جارٍ العمل فيها وفي نهاية العام الجاري 2020 سيكون قد تم الانتهاء من معظمها، لأن هناك بعض المشروعات سيتم إنجازها أيضاً في العام الجديد مثل مثلث ماسبيرو الذي من المقرر الانتهاء منه في مدة 3 سنوات، ومشروع العبور الجديدة، والهرم بالجيزة.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن حي الأسمرات تم الانتهاء منه والرئيس السيسي كان يمر على المشروع بعد انتهاءه ويري حياة الناس وعايشين ازاي مش في ايه بس وبيسألهم عن أحوالهم وقال "احنا مش بس بنطور عمرانيا فقط ولكن احنا بننقل حياة الناس ونغير من تطوير الإنسان والارتقاء بحياته".

وأكد، أن وزير التنمية المحلية صرح بأنه لا تصالح على أي مخالفات تمت أثناء جائحة فيروس كورونا، ويتاجرون بتنمية الدولة وأمان الآخرين، وسلكوا مسلك إجرامي لن يقابل إلا بالشدة، مؤكداً أن كورونا لم توقفنا بشكل كامل ولكن نحاول بعد مرور هذه الأزمة نتصارع لكي ننتهي من المشروعات في أوقاتها المحددة.