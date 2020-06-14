فيديو.. استشاري أمراض باطنة يكشف تفاصيل العقار الروسي لعلاج كورونا

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة في روسيا، تفاصيل تطوير موسكو لعقار "أفيجان" الياباني المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وإنتاج عقار "أفيفافير"، موضحا أن روسيا قامت بتطوير العقار واختباره سريريًا على عددًا من مصابي الفيروس، وأثبت نجاحات فعالة، وتبين من الاختبارات بأن الدواء يقضي على الفيروس، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كورونا يستخدم خلايا الجسم كمصنع لإنتاج نفسه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن دورة حياة الفيروس ليست طويلة، والنتائج المحققة من العقار مقارنة بالأدوية الأخرى رائعة، مؤكدًا أن آخر دراسة أكدت أن الفيروس ينتهي من الجسم في حوالي 11 يوما، مؤكدًا أن أفيفافير يستهدف كورونا ويمنعه من النمو والتكاثر داخل الجسم، وهذا يساعد على تقليل فترة المرض.

وأشارت إلى أن التجارب التي تمت على 333 مريضا في روسيا وجدت أن 90% من المرضى تم شفاؤهم خلال 5 أيام، وينتهي المرض تماما من الجسم باستخدام هذا العقار، وهذا الدواء عبارة عن أقراص 200 مليجرام، وتم توفيره في المستشفيات كمرحلة أولى لتغطية احتياجات المستشفيات والعيادات الخارجية.

وأكد أن هذا الدواء سيتم طرحه في الصيدليات قريبا، فعلاج الفيروسات تكون فكرته واحدة وهو العمل على توقيف الإنزيم المسؤول عن نسخ الفيروس، مؤكدًا أن الحوامل والمرضعات ممنوعين من استخدام هذا العقار، والدواء حصل على تصريح مؤقت من روسيا لاستخدامه في وجود الجائحة وبدأ اعتماد الدواء فور وجود تحسن للحالات التي تستخدمه.