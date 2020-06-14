"التنمية المحلية" و"الري": إزالة تعديات على 4.6 مليون متر مربع

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن عدد الإزالات على التعديات العامة والخاصة والأراضي الزراعية شمل مساحة قدرها 4.6 مليون متر مربع.

قال قاسم خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه تم إزالة 19986 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منهم 1700 مخالفة على أراضي أملاك دولة وتم استرداد 16 ألف فدان من أملاك الدولة.

وأشار إلى أنه يتم التحويل للنيابة العسكرية لمن يتعدى بالبناء بعد الإزالة، لافتًا إلى أن ذلك يحدث بسبب حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد وأن من يفعل ذلك يتحدى هيبة الدولة وعليه أن يتحمل العواقب، موضحًا أنه تم تحويل 3800 فدان من أراضٍ زراعية لمبانٍ.

من جهته أكد محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري أنه تم ازالة 53400 جالة تعدٍ على نهر النيل من التعديات وازالة 270 ألف من التعديات على المجاري المائية البالغ طولها 55 ألف كيلو متر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج إلى أن هذه التعديات متعددة سواء بالبناء أو الردم، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ الإزالات بغض النظر عن صاحب هذه الإزالات مشددًا على أن القائم بالمخالفة يتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله بالاضافة لتكاليف الإزالة.