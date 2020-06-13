صور.. إزالة الحواجز وإعادة الحركة المرورية للشوارع المغلقة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير أمن الإقليم، فتح الشوارع المحيطة بديوان عام المحافظة.

وتفقد المحافظ فتح الشارع المؤدي إلى مدرسة الزراعة حتى مسجد المحافظة، وكذلك شارع الجهاز المركزي بداية من أمام مقر مديرية المساحة حتى مديرية التنظيم والإدارة، وذلك بمعدات وحدة التدخل السريع، ومجلس المدينة، وإدارة الحماية المدنية، لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.