صور.. وصول الدفعه الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية في كفر الشيخ

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأحد، أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيجري استخدامها لتعقيم لجان الثانوية العامة.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصول البوابات للمدارس، وتسليمها، وتركيبها، ووصول المطهرات للجان، بإداراتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.

وتفقدت كشك، أعمال تركيب البوابات بلجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الشكور للغات، وعلي عبد الشكور للتعليم الأساسي، والمدرسة الثانوية التجارية، ومدرسة النور للمكفوفين.