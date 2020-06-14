انتظام حركة السكة الحديد بعد تعديل مواعيد 38 قطارا

انتظمت حركة القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، اليوم، تزامنا مع أول أيام مواعيد حظر التجوال الجديدة، التي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا.

وقررت الهيئة تعديل مواعيد 38 قطارا بالوجهين القبلي البحري، وإعادة تشغيل 6 قطارات بخطوط القاهرة - شبين القناطر، والعكس وطنطا - المنصورة والعكس وطنطا شربين والعكس، ابتداءا من اليوم، مع تطبيق التعديلات الأخيرة في مواعيد حظر التجوال.

كما قررت الهيئة مد سير 4 قطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس لتصل أسوان، بالتزامن مع تقليص ساعات الحظر من اليوم لتصبح من 8 مساء حتى 4 فجرا.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ قطارات السكة الحديد تعمل بصورة منتظمة دون أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أنّ جميع القطارات العاملة على الخطوط خضعت لعمليات تعقيم وتطهير قبل انطلاق الرحلات لمواجهة كورونا، وللحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي أعطال أو أزمات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أنّ الهيئة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

يذكر أنّ الحكومة أعلنت استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة صباحا، لمدة أسبوعين، على أن يتم التطبيق من صباح اليوم الأحد.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بمقر مجلس الوزراء الخميس الماضي، والذي أكد أنّ الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في أنحاء الجمهورية أولا بأول وساعة بساعة، وأنّها وضعت خططها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي، وهذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.

وأوضح هيكل، أنّ اللجنة أكدت أنّ كل دولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية، وهي الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.