لجنة مكافحة كورونا: قد نصل لدواء للفيروس خلال أسابيع.. واللقاح لسا شوية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ العديد من العلماء المصريين قدموا أبحاثا عن لقاح فيروس كورونا، متابعا: "عاوز أطمن المصريين إن عندنا أبحاث عن اللقاحات والأدوية، وكل الأبحاث دي في المرحلة السريرية، جايز أبحاث الأدوية سابقة شوية عن اللقاحات وده شيء طبيعي على مستوى العالم".

وأضاف حسني، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه لكي يتم السيطرة على الفيروس يجب أن يكون هناك 3 محاور أساسية، وهي منع الانتشار في إطار مجتمعي بشكل كامل، ثم الدور الطبي المتمثل في الدواء الشافي واللقاح، موضحا: "إن شاء الله الأدوية تكون في خلال الأسابيع القليلة أو الأشهر القليلة، لكن أبحاث اللقاحات قدامها شوية من 5 إلى 6 أشهر".

وأشار إلى أنّ الموجود لدى الدول حاليا هي بروتوكولات علاجية، وهي مجموعة من الأدوية تؤدي لنتيجة فعالة، لكن إذا قولنا دواء فعال يجب أن يكون دواء معين واحد المريض يتلقاه، ويكون فيه نسبة شفاء أكثر من 80 إلى 90%.