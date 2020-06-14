الصحة: دراسة تأثير فصائل الدم على إصابات كورونا ليست علمية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ الحديث عن وجود درجات للإصابة بفيروس كورونا بسبب فصائل الدم، أخذ أكبر من حجمه، لأنه غير ذات قيمة، موضحا أنّ الدراسات التي أجريت بشأن تلك النقطة إحصائية وليست علمية.

وأضاف حسني، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه يوجد أكثر من 40 ألف مصاب بفيروس كورونا إحصائيًا في مصر، والنسبة الأقل عرضة هي أصحاب فصيلة الدم O، مؤكدا أنّها ليست دراسة ولكنها إحصاء، وهي أضعف أنواع الدراسات في المجال الطبي والعلمي: "مش عاوز الناس تبص على الفكرة دي بصورة قوية أو الإعلام يسلط عليها الضوء، لأنها ممكن يكون لها بعض الآثار السلبية".

وأشار إلى أنّهم مازالوا يحاولون إيجاد نظرية علمية لتلك الدراسات الإحصائية لتفسيرها، وعند إيجاد ذلك سيتم الإعلان عنها بقوة وصراحة، وحتى اللحظة فكل ما يثار عن فصائل الدم دراسات إحصائية: "أرجو ننتظر لما يكون فيه تفسير علمي قوي لتلك الدراسة عشان نقدر نتكلم عنها".