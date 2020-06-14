119 وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 119 حالة وفاة، إضافة الى 8835 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر مركز الطوارئ الروسي في بيان، أنّ الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 6948 حالة وفاة و528964 إصابة.

وذكر مركز الطوارئ، أنّ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5409 ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى280050.

50 وفاة جديدة بالوباء في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية

من جانبه، أعلن مركز موسكو للعمليات الخاصة بمكافحة كورونا المستجد في العاصمة الروسية "موسكو"، وفاة 50 مصابا في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الروسي، في بيان، أنّه تم تسجيل 50 وفاة جديدة بكورونا المستجد في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة حتى الآن إلى 3281 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار المركز، إلى ارتفاع أعداد الوفيات اليومي بالفيروس في موسكو، حيث سُجلت في المدينة في 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا المستجد في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن 204 آلاف و428 إصابة مؤكدة، بينها 119 ألفا و558 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

تفشي الوباء بمصنع قيد الإنشاء في الشرق الأقصى الروسي

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة آمور بالشرق الأقصى الروسي فاسيلي أورلوف، تسجيل أكثر من 100 إصابة بكورونا المستجد بين العاملين على إنشاء مصنع "آمور لمعالجة الغاز الطبيعي".

وقال أورلوف - في تصريح صحفي اليوم، حسب ما أوردت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - "إنّه من بين العاملين في بناء المصنع، الذين يتجاوز عددهم 30 ألف شخص، بلغ عدد الإصابات بالفيروس التاجي حتى اللحظة 112 شخصا، وذلك بعد تعافي 24 آخرين".

وأضاف أورلوف، أنّ فريقا طبيا يتكون من 64 شخصا وصل إلى مدينة "سفوبودني"، حيث يقع المصنع قيد الإنشاء، ليعملوا في المستشفى المحلي"، مشيرا إلى أن هذا الفريق مستعد لجميع السيناريوهات.

وأوضح حاكم مقاطعة آمور، أنّه لدى المستشفى العدد الكافي من الأسرّة وفحص الأشخاص المشاركين في بناء المصنع للكشف عن كورونا المستجد لديهم، لافتا إلى أنّ عاملي المصنع يتلقون الرعاية الطبية اللازمة والأدوية إذا استدعت الحاجة.

ويتم بناء مصنع معالجة الغاز في مقاطعة آمور من أجل تصفية الغاز الطبيعي، قبل نقله إلى الصين عبر أنبوب "قوة سيبيريا".

الدفاع الروسية: شفاء 118 عسكريا روسيا من الوباء

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 118 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى نحو 5 آلاف عسكري روسي.

وذكرت الوزارة الروسية، أنّه خلال اليوم الماضي تعافى 118 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد الوباء، موضحا ارتفاع العدد الإجمالي للعسكريين المتعافين من هذا المرض إلى 4947 شخصا.

وأضافت الدفاع الروسية، أنّه تم رفع المراقبة الطبية عن 13227 عسكريا، مشيرة إلى أنّ عدد الإصابات المسجلة في صفوف العسكريين الروس في اليوم الماضي بلغ 1524 حالة.