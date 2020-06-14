صور.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت للوقاية من كورونا في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار عدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كإجراء احترازي ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة مؤكداً على تسخير إمكانات المحافظة والمعدات اللازمة لتنفيذ حملات رش وتطهير الشوارع والميادين والمرافق والمنشآت العامة بمراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية كافة ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ تلك الحملات لاستهداف تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي والأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة وذلك بحي غرب أسيوط ومراكز ساحل سليم والقوصية والبداري والغنايم، بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب، هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم.

مشيرا إلى استمرار حملات الرش والتطهير للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وحفاظاً على حياتهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.