21 محضرا لمقاهي ومحلات خالفت الحظر في المطرية بالدقهلية

ضبطت حملة من رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، تجمعا للباعة الجائلين وقت الحظر، علاوة على عدد من المقاهي والكافيهات والمحلات يعلمون ليلا، وحررت ضدهم 21 محضرا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام أصحاب المحال العامة بأوقات الحظر.

خرجت الحملة بقيادة محمد حمص رئيس المركز، وبحضور قسم الاشغالات لمتابعة رفع الاشغالات الثابتة والمتحركة من شوارع المدينة ومتابعة التزام المحلات العامة والمقاهي والكافيهات بالغلق طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وفوجئت الحلمة بوجود تجمع للباعة الجائلين ممن يبيعون الفاكهة والخضروات، كما ضبطت عدد من المقاهي، والذين أغلقوا الأبواب من الخارج وجلسي المترددين عليها بالدخال، وكذلك عدد من المحلات المفتوحة والغير مصرح لهم بالفتح وقت الحظر.