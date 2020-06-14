المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية  

قال أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إنّه لم يعد أمام المجمتع الدولي وجميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا، أي أمل للقضاء على المشروع التركي بالمنطقة والسطو على النفط الليبي، سوى الاتجاه نحو الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال الإسراع في التطبيق الحقيقي للمبادرة المصرية، وتنفيذ بنود إعلان القاهرة.

وأضاف الشريف، في بيان عنه، أنّ أحلام أردوغان بإعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية ودولة المرشد والخلافة، يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإرغام الإرهابيين والدواعش والمرتزقة الأردوغانيين، على الانسحاب الفوري من الأراضي الليبية، واتخاذ قرار أممي بالقبض على أردوغان ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ليكون عبرة للأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وناشد الشريف، القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي الشقيق، بالوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية والجيش الوطني الليبي، لمواجهة الغزو التركي ومحاولات أردوغان السطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي، معربا عن ثقته في انتصار أحفاد المناضل الكبير الراحل عمر المختار للمصالح العليا للدولة الليبية، للحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية، وجعلها مقبرة كبرى للغزاة من الإرهابيين والدواعش والمرتزقة الأردوغانيين.