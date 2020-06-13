برلماني: موقف القاهرة وأبوظبي واضح وحاسم بشأن الأزمة الليبية

أشاد النائب محمد هاني الحناوى عضو مجلس النواب بالتنسيق والتعاون المستمر بين وزير الخارجية السفير سامح شكري، ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا أهمية القضايا التي دارت بين الوزيرين خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، خصوصًا إعرابهما عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وقال الحناوي، في بيان اليوم، إن موقف القاهرة وأبوظبي كان واضحا وحاسما من الوزيرين سامح وبن زايد تجاه الأزمة الليبية بإدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها وتأكيد الوزيرين مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشيا مع مسار مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة".

وشدد الوزيران على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مؤكدا أن مواقف كل من القاهرة وأبوظبي دائما واضحة تجاه جميع القضايا الأقليمية والعربية والدولية.

وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، والتي تعتبر نموذجا رائعا ومتفردا ويجب أن يسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، ومنع جميع التدخلات الخارجية في أي دولة عربية تحت أي مسمى.