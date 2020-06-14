تكدس بلجنة تلقي الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية بالقليوبية

شهدت مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، مقر لجنة تقديم الاعتذرات للمراقبين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، تكدسا شديدا في أول أيام عملها.

وأعرب المراقبون عن استيائهم من الزحام الشديد، خاصة أنه يتنافى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن مسؤول اللجنة فتح فصلين فقط لاستقبال طلبات التظلم، ما تسبب في التكدس والازدحام.

وأكمل: "المكان المخصص باللجنة هو مدرج يتسع لـ 500 فرد بالإضافة إلى 12 فصلا أخرى"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعادة فتح باقي الفصول وحل الأزمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، قبول شروط اعتذرات المراقبين عن المشاركة في امتحان الثانوية العامة، وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة.