767 وفاة و25540 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، تسجيل 767 حالة وفاة، بالإضافة إلى 25540 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت إحصائيات نشرها المركز التابع للجامعة، والمتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا، إلى أن إجمالي حصيلة الفيروس ارتفعت إلى 115436 وفاة، و2074526 إصابة، في الولايات المتحدة.

وسجلت العديد من الولايات الأمريكية، ومنها تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا، ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابات الجديدة في الأسبوعين الماضيين، في حين سجلت نيويورك، التي توصف بأنها بؤرة الفيروس التاجي بالولايات المتحدة، انخفاضا في حالات العدوى الجديدة.