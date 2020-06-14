محمد رياض: بقابل ناس بنتفرج على "لن أعيش في جلباب أبي" 20 مرة ومبتزهقش

أبدى الفنان محمد رياض، دهشته من تواصل حالة النجاح لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، المعروض حالياً عبر قناة "دي إم سي"، ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وقال "رياض" لـ"الوطن"، إنه يلتقي بأشخاص كثيرين يقولون له "إحنا اتفرجنا على المسلسل ده أكثر من 20 مرة بنفس الشغف ومش بنزهق منه"، حيث أرجع هذا النجاح إلى حالة الصدق التي سادت كواليس وتصوير المسلسل.

وأضاف: "الصدق هنا معني بالشخصيات والحوار والموضوع نفسه، الذي تناول رحلة صعود رجل أعمال ليس بفاسد، بدأ من الصفر، فأصبح "عبدالغفور البرعي" مثلاً وقدوة وحلماً لكثيرين".

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد رياض، حنان ترك، منال سلامة، ناهد رشدي، ياسر جلال، رشوان توفيق، وأحمد سلامة، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أحمد توفيق.